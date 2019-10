Immigrazione: in Calabria oltre 52 mila stranieri residenti nel 2018, in maggioranza dai Paesi dell’Est Europa

24 Ottobre 2019 22:30

Calabria: l’incremento dell’incidenza degli stranieri, secondo il rapporto, è dipeso soprattutto dalla diminuzione della popolazione autoctona

E’ stato presentato il Dossier statistico sull’immigrazione che, grazie al Centro studi e ricerche Idos, in partenariato con Confronti, analizza i flussi migratori. Nel 2018 gli stranieri residenti in Calabria sono stati più di 113mila. Di questi il 42,1% sono donne ed il 17,1% minorenni. Il 43,6%, circa 61mila, sono comunitari. Seguono gli africani (28.640), gli asiatici (19.442) e gli americani con poco più di 3mila. L’incremento dell’incidenza degli stranieri, secondo il rapporto, è dipeso soprattutto dalla diminuzione della popolazione autoctona. Secondo i dati Miur in Calabria, inoltre, sono diminuiti gli stranieri a scuola: i romeni sono il gruppo più numeroso (3.945), seguono i marocchini (2.461), gli albanesi (633), i bulgari (610) e gli ucraini (601). Il maggior numero di studenti stranieri è iscritto nella provincia di Reggio Calabria (4.237), seguita da Cosenza (4.063), Catanzaro (2.215) e Vibo Valentia e Crotone (ciirca mille). Nel 2018 il numero di nuovi nati stranieri nella regione è diminuito (1.086). La popolazione straniera in Calabria è giovane, tra i 30 e i 44 anni (35,2%). Gli over 65enni costituiscono solo il 3,4% dei residenti. Sono 27.937 i titolari di permessi di soggiorno a termine e tra questi 11.093 detengono un permesso per motivi di asilo e protezione umanitaria, 9.292 per motivi di famiglia e 5.763 per motivi di lavoro.

Valuta questo articolo