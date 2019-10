Il Forum delle Donne di Messina riparte dopo la pausa estiva: tante le idee in cantiere

26 Ottobre 2019 14:37

Riparte il Forum delle Donne di Messina: tante le idee in cantiere, tra cui l’avvio di una scuola di cucito

Dopo la pausa estiva il Forum delle Donne di Messina riprende la propria attività. Una riunione programmatica quella di ieri pomeriggio, alla quale nonostante il maltempo che ha bloccato diverse componenti, hanno partecipato Clara Crocè, Elisabetta Raffa, Flavia Ilacqua, Teresa Altamore e Annamaria Tarantino. In discussione, la progettazione del prossimo anno.

Tra le tante idee in cantiere, al momento si è deciso di concentrarsi su due ipotesi alle quali si lavorerà nei prossimi mesi per concretizzarli prima possibile: una mensa mattutina per offrire la prima colazione ai senzatetto o alle persone con gravi disagi economici e una scuola di cucito.

In particolare, questo secondo progetto consentirà a chi parteciperà di imparare i segreti di un mestiere ingiustamente sottovalutato, che va scomparendo e che, in un momento di grave crisi economica che spinge ad acquistare meno capi di abbigliamento e a riciclare quello che già di possiede, potrebbe diventare una buona fonte di guadagno, garantendo così una buona indipendenza economica.

“Vogliamo essere presenti sul territorio con piccole azioni che però posso essere davvero di aiuto a chi vive è in difficoltà -spiega il Forum delle Donne- Nulla di grandioso, ma dei piccoli primi passi verso a unico grande obiettivo: una solidarietà reale e concreta, fatta di azioni ben precise e mirate”.

Valuta questo articolo