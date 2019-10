I deputati messinesi M5S ricordano alla Camera l’alluvione di Giampilieri

1 Ottobre 2019 19:36

Il 1° ottobre 2009 un fiume di fango seminava morte e distruzione a Giampilieri. Antonella Papiro e Francesco D’Uva intervengono in Aula alla Camera per commemorare il decimo anniversario della tragedia

I deputati messinesi M5S Francesco D’Uva e Antonella Papiro quest’oggi, nel decimo anniversario della tragedia, sono intervenuti alla Camera per ricordare la devastante alluvione di Giampilieri, in cui morirono 37 persone.

“Era il primo ottobre del 2009 – ha ricordato la deputata Papiro – una giornata che sembrava essere come tante, ma i cittadini della zona ionica di Messina non sapevano che una tragica calamità naturale avrebbe sconvolto inaspettatamente la loro quotidianità. Una grave alluvione colpì la zona sud della città, travolgendo la vita di migliaia di persone, e spegnendo quella di 37 anime.

Scaletta Zanclea, Giampilieri, Altolìa, Molino, Santo Stefano di Briga, Briga Superiore, Pezzolo, Itàla, Guidomandri, questa è la lista dei centri coinvolti, i luoghi che non potranno mai dimenticare. Sono passati 10 anni da allora, 10 lunghissimi anni. 1054 sfollati, 37 morti, una prescrizione, nessun colpevole. Nonostante qualche anno prima gli stessi cittadini di Giampilieri avessero allertato, con una denuncia ufficiale, le autorità competenti del grave rischio al quale quel territorio fosse sottoposto. A distanza di tutto questo tempo, le famiglie delle vittime ancora attendono giustizia. Oggi intervengo in quest’Aula per ricordare le tante “Giampilieri” d’Italia, tutte quelle aree colpite da differenti, calamità naturali, che hanno interessato in diverse tragiche circostanze la Sicilia e l’Italia, dove, dopo un primo tempestivo intervento della macchina organizzativa del primo soccorso, con il tempo i riflettori si sono lentamente spenti e spesso, colpevolmente, donne e uomini di quelle terre sono stati dimenticati, lasciati quasi abbandonati a se stessi”.

“Sempre a causa di quella burocrazia, della mancanza di quel passaggio, di quel riferimento, di quell’atto concreto, che in maniera dignitosa avrebbe dovuto garantire quell’ulteriore intervento o di riconoscere un legittimo risarcimento dal punto di vista etico, economico e morale. Forse sulle tragedie derivate dalle calamità naturali a nessuno può essere imputata una colpa, ma sul mancato processo che permetta di restituire giustizia e dignità alle persone coinvolte, di responsabilità ce ne sono eccome. Basta saperle identificare. Perché abbiamo il dovere di pretendere che chi è stato coinvolto in queste tragedie, non debba essere vittima due volte” ha concluso Papiro.

Il Capogruppo alla Camera del MoVimento 5 Stelle, Francesco D’Uva, ha preso la parola in Aula a nome di tutti i colleghi per ricordare, commosso, quella drammatica notte dell’1 ottobre 2009: “Come classe politica abbiamo un compito importante: dobbiamo ricordarci che queste tragedie sono avvenute e dobbiamo fare il possibile perché non accadano mai più”.

