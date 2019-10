L’hotspot di Lampedusa sarà ampliato: “Potrà accogliere 439 migranti”

23 Ottobre 2019 18:35

L’annuncio del Ministro Lamorgese: “Entro marzo 2020 l’hotspot di Lampedusa potrà ospitare 439 migranti, con un’area dedicata alle famiglie”

L’hotspot di Lampedusa sarà ampliato con 132 posti in più. Lo ha annunciato il Ministro dell’Interno Lamorgese durante il question time alla Camera. Attualmente la capienza massima della struttura di contrada Imbriacola è di 96 posti, sebbene in moltissime occasioni si sia superato di gran lunga il numero degli ospiti. L’ampliamento è previsto entro marzo prossimo e nell’hospot verrà creata anche un’area per i minori non accompagnati. Il ministro ha annunciato inoltre che “entro marzo 2020 l’hotspot potrà ospitare 439 migranti con un’area dedicata alle famiglie”. Attualmente il centro ospita 48 persone: tra cui i sopravvissuti al tragico naufragio della notte tra il 6 e il 7 ottobre.

