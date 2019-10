“Hallo Wine” all’Ngonia Bay di Milazzo: musica e buon cibo per la festa più divertente dell’autunno

28 Ottobre 2019 11:06

Tra gli ospiti della serata in programma a Milazzo il noto street fooder Giuseppe Oriti, Best in Sicily 2019, che proporrà il suo celebre panino con porchetta di suino nero dei Nebrodi

Inizia il conto alla rovescia per Halloween, la festa di origine celtica che da diversi anni ha preso piede anche in Italia. Sono tanti i modi per celebrare questa festa tanto amata dai bambini ma anche dagli adulti.

A Milazzo, in provincia di Messina, Ngonia Bay organizza il party “Hallo Wine” Food & Music che si svolgerà il 31 ottobre a partire dalle ore 20.00 nell’incantevole giardino della struttura ricettiva di Milazzo, in località Tono.

Non mancherà il buon cibo, con tante isole del gusto, ricche di sfiziose specialità, in cui le pietanze verranno cucinate a vista. Tra gli ospiti della serata, il noto street fooder Giuseppe Oriti dell’Agriturismo Il Vecchio Carro, Best in Sicily 2019, che proporrà il suo celebre panino con porchetta di suino nero dei Nebrodi.

Gli chef del Ristorante “Giardino d’Inverno” dell’Ngonia Bay proporranno lo sformatino di zucca e fonduta di ragusano, la pasta fresca al ragù di suino dei Nebrodi, la salsiccia con cavolfiore stufato. Per finire caldarroste e mostarda.

Alla cena verrà abbinata una selezione di vini dell’azienda Vigna Nica.

La serata sarà scandita dalla musica dal vivo con “Gli Aventi (A20)” di Ivan Trischitta e da uno spettacolo dell’artista Nino Scaffidi, ex concorrente del talent show “Italia’s got talent”. A seguire, spazio alla serata danzante con la musica dei dj Francesco Randazzo, Sergio Litrico e il violinista Marcello Ulfo.

L’appuntamento con “Hallo Wine” è per il 31 ottobre all’Ngonia Bay, in Piazza Ngonia, a Milazzo. Il ticket d’ingresso che include degustazione e calice di vino, birra o vin brulè è di € 25,00 a persona.

Per info e prenotazioni: 090.9281326 – 3478906669

