Reggina, Hachim Mastour ha firmato: “onorato di giocare per gli amaranto”

18 Ottobre 2019 14:57

Hachim Mastour ha firmato il suo contratto con la Reggina, il calciatore marocchino è da oggi a disposizione del tecnico Mimmo Toscano

“Onorato di entrare a far parte di una grande squadra come la Reggina“. Ha esordito così Hachim Mastour nella descrizione del post Instagram con il quale ha annunciato ai propri fans d’aver firmato quest’oggi il proprio contratto con il club del presidente Luca Gallo. A corredo del post la foto della firma sul contratto, dopo una lunga trattativa che ha visto il ds amaranto Massimo Taibi uscire vittorioso. Il giovane 21enne arriva in amaranto da svincolato e di certo intenderà cancellare una serie di stagioni non proprio esaltanti, tornando ad affacciarsi nel calcio che conta in riva allo Stretto. Adesso Mastour si metterà a disposizione del suo nuovo tecnico Mimmo Toscano ed avrà una discreta concorrenza da superare per tentare di conquistare un posto in campo nell’11 della Reggina che tanto bene sta facendo in questo inizio di campionato.

