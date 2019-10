Guida in stato di ebbrezza: 24enne di Reggio Calabria e 38enne di Brognaturo beccati al volante con un elevato tasso alcolico [DETTAGLI]

27 Ottobre 2019 11:47

Calabria, guida senza assicurazione e guida in stato di ebbrezza: aumentano i controlli nel weekend serrese

Nel corso dell’ultimo weekend, i Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno hanno intensificato i controlli sulle principali arterie stradali cercando di limitare il fenomeno delle guida in stato di ebbrezza, sempre pericoloso non solo per i trasgressori, ma per tutti gli utenti della rete stradale. Ed è in quest’ottica che nel weekend sono stati deferiti due soggetti, uno proveniente da Reggio Calabria e l’altro da Brognaturo, un 24enne ed un 38 enne, ai quali è stato riscontrato un tasso alcolico pari, nel primo caso, a 1.30 g/L e nel secondo caso, pari a 1.12 g/L, entrambi superiori alla soglia consentita dello 0.5 g/L.

Ma i controlli si sono focalizzati anche sulle abitudini di guida, ed in particolare sulla guida senza regolare contratto assicurativo. 4 sono le autovetture fermate e risultate irregolari allo specifico controllo. Invece, a seguito di alcuni in movimento, sono stati individuati anche alcuni soggetti alla guida del proprio veicolo mentre utilizzavano il cellulare. Tale comportamento risulta parimenti pericoloso per tutti gli utenti della strada.

Agli esiti dei controlli, un soggetto è stato fermato con una dose da circa 1 grammo di sostanza stupefacente del tipo marijuana: per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura di Vibo Valentia. In totale, sono state denunciate 2 persone alla competente Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, segnalata 1 personale alla Prefettura di Vibo Valentia per uso personale di sostanza stupefacente e sono state elevate sanzioni amministrative per quasi 20.000 euro con 6 di autovetture sequestrate.

