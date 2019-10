24 Ottobre 2019 10:29

Reggio Calabria: successo per lo spettacolo teatrale Cyrano de Belgerac interpretato dal gruppo artisti Biesse per i detenuti e le detenute della casa circondariale Panzera

“TatriAmo in Carcere” è un protocollo d’intesa tra Biesse, Casa Circondariale G.Panzera, Questura di Reggio Calabria e Garante dei diritti dei Detenuti. Un grande successo lo spettacolo teatrale Cyrano de Belgerac interpretato dal gruppo artisti Biesse per i detenuti e le detenute della casa circondariale reggina. Dopo i saluti del Direttore Calogero Tessitore, del Garante Regionale dei Diritti dei Datenuti Agostino Siviglia, di Emilio Campolo Educatore del G.Panzera, il gruppo artisti Biesse coordinato dal regista Gianni Festa ha dato il via alla performance teatrale. Un musical in chiave ironica che ha portato un sorriso ed un momento di allegria all’interno del carcere reggino, momenti anche di riflessione sui valori della vita, sulla bellezza d’animo e sulla vera essenza dell’essere umano. Uno spettacolo ricco di significati, gli applausi dei detenuti hanno ripagato il duro lavoro fatto nel corso di questi mesi dal gruppo artisti Biesse, una grande emozione. A fine ottobre partirà presso la casa circondariale di Arghillà il corso di Teatro offerto gratuitamente dall’associazione biesse grazie alla disponibilità del regista Gianni Festa. I protagonisti saranno i detenuti che a fine percorso si esibiranno in una performance teatrale, inoltre un gruppo reciterà anche nel corso della festa della polizia di Stato. “Ringrazio il Direttore della casa Circondariale Calogero Tessitore, l’educatore Emilio Campolo per la grande disponibilità- dichiara la Presidente Biesse Bruna Siviglia- lavoriamo nell’interesse della comunità cercando di portare il nostro contributo per una maggiore inclusione sociale anche a chi si trova a vivere recluso. Un ringraziamento speciale al regista Gianni festa che si reso disponibile nella gratuita a portare avanti questo importante percorso di scuola di teatro, a tutto il gruppo artisti Biesse per il loro fondamentale contribuito non solo in questo progetto ma anche perché si esibiranno nei teatri della città a scopo benefico , il ricavato degli spettacoli sarà utilizzato da Biesse per i progetti di sostegno all’intera comunità”, conclude.

Il gruppo così composto:

Giovanni Festa regista e attore

Antonino Massara

Angela Falduto

Clelia Marchetta

Rosalba Nicolò

Domenica Triglia

Gerolama Maesano

Giuseppa Alati

Liuzza Felicia Maria

Patrizia Canale

Carmela Maria Palumbo

Bruno Alagna

Vincenzo Iaria

Danila Balia

Antonella Rappoccio

Elisabetta Lagana

Francesca Cogliandro

Filippo Lagana’

Giuseppe Valeriani .

