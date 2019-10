6 Ottobre 2019 16:38

Roma, 6 ott. (AdnKronos) – ‘Paragonare la Leopolda al Papete è un errore madornale che fa male, non solo a chi l’ha detto, ma a tutta la comunità del Pd. Il nostro è un partito plurale che rispetta la storia di ognuno. E pur non condividendo la scelta dei nostri ex compagni di viaggio, la rispetto”. Lo scrive su Twitter Alessia Rotta, vicecapogruppo vicaria del Pd alla Camera.

