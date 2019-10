Governo: incontro Conte-Vigili Fuoco, applauso per impegno in zone maltempo

23 Ottobre 2019 22:54

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – Durante l’incontro con i sindacati dei Vigili del Fuoco, il presidente Giuseppe Conte ha rivolto un applauso condiviso da tutti i presenti per tutti i vigili del fuoco impegnati ancora in queste ore in Piemonte e in Liguria a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito quei territori. Si apprende da fonti di palazzo Chigi.

I sindacati dei Vigili del Fuoco hanno sottolineato come non siano stati mai convocati in passato in una riunione ad hoc da nessun presidente del Consiglio o governo. ‘Un momento storico” ha detto un sindacalista nel corso dell’incontro.

Valuta questo articolo