Governo: da Cdm via libera a dl terremoto

22 Ottobre 2019 00:53

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – A quanto si apprende, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al dl terremoto, un provvedimento per velocizzare la ricostruzione nelle zone del Centro Italia -Abruzzo, Umbria, Lazio e Marche – messe in ginocchio dal sisma.

