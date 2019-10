Governo: Conte, ‘c’è progetto da perseguire, c’è molta determinazione’

19 Ottobre 2019 22:12

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “All’inizio stare a palazzo Chigi era disorientante, ora no, perché c’è un progetto politico, un programma di governo da seguire. C’è molta determinazione e so che questo palazzo è uno strumento molto utile per realizzare questo programma e raggiungere questo fine”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, ospite di Rai3.

