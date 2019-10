Giustizia: Caiazza, ‘In Mani pulite ipertrofico protagonismo ufficio pubblica accusa’

19 Ottobre 2019 12:48

Taormina (Messina), 19 ott. (Adnkronos) – “Quando, in occasione della morte di Francesco Saverio Borrelli, è stata lanciata – non certo da noi- una roboante, ed a nostro avviso retorica e conformistica narrazione politica volta a proporre la stagione di Mani Pulite come il modello di amministrazione della giustizia salvifico per il Paese ed esemplare anche per l’oggi e per il domani, non abbiamo esitato un solo minuto a dire, pressoché da soli nel Paese, che c’è anche un’altra narrazione di quegli anni, di ciò che essi abbiano in concreto significato nella vita democratica del Paese, delle conseguenze ancora oggi tangibili, addirittura nel comune sentire, sull’ipertrofico protagonismo processuale, sociale, politico, culturale degli uffici dell’Accusa pubblica, e sulla ancillare irrilevanza della fase dibattimentale e della idea stessa di giudizio”. Così, durante la relazione al congresso straordinario di Taormina (Messina), il Presidente dell’Unione Camere penali, Gian Domenico Caiazza.

“Quella nostra presa di posizione, che è nostra da sempre e sulla quale non vediamo ragioni di arretramento o ripensamento, ha causato una reazione durissima di Anm, esplosa anche sulle chat frequentate dai magistrati italiani con una virulenza davvero inusitata”, ha aggiunto.

