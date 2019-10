Giustizia: Caiazza, ‘giù le mani del giusto processo, conquista irrinunciabile’

18 Ottobre 2019 19:42

Taormina (Messina), 18 ott. (Adnkronos) – “L’impegno dei penalisti italiani sarà strenuo e determinato: giù le mani, sia chiaro a tutti, dal giusto processo, conquista irrinunciabile, non mediabile e non negoziabile di civiltà e di libertà non a caso da intestare proprio alle Camere Penali Italiane in quella gloriosa stagione di riforme che abbiamo saputo fare in modo che il Paese scrivesse, agli albori degli anni 2000”. Lo ha detto Gian Domenico Caiazza, Presidente delle Camere penali al congresso straordinario di Taormina (Messina).

