Giro d’Italia 2020: 3 tappe in Sicilia, una e mezzo in Calabria. Arrivi in salita sull’Etna e in Sila [DETTAGLI]

22 Ottobre 2019 18:21

Giro d’Italia 2020, giovedì svelato in diretta il percorso del Giro d’Italia

La sede sarà quella, ormai tradizionale, degli studi Rai di corso Sempione, la data e l’ora dell’appuntamento giovedì 24 ottobre, a partire dalle 16.50. In agenda il dettaglio del percorso del Giro d’Italia 2020. L’edizione numero 103, che come già annunciato partirà da Budapest (Ungheria) sabato 9 maggio, con una cronometro individuale di 9,5 km attraverso la capitale magiara, verrà interamente svelata alla presenza del vincitore dell’ultima Corsa Rosa, Richard Carapaz, e del tre volte campione del mondo su strada Peter Sagan. Qualche dettaglio è già trapelato, come il ritorno in Sicilia, dopo l’assenza dello scorso anno, per tre tappe, con arrivo sull’Etna dal versante inedito di Piano Provenzana, la risalita dello stivale dalla Calabria e poi sulla costa adriatica, e la conclusione, il 31 maggio, a Milano, che torna a essere traguardo finale dopo tre anni. Per scoprire tutte la altre tappe, e per ascoltare i protagonisti della “Corsa più dura del Mondo nel paese più bello del Mondo”, basterà sintonizzarsi su Rai2 dalle ore 16.50, oppure seguire la presentazione in diretta streaming su raiplay.it, su raisport.it e sul sito della manifestazione, giroditalia.it.

