Reggio Calabria: il 4 novembre si celebra il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate

29 Ottobre 2019 10:44

Reggio Calabria: cerimonia celebrativa del 4 novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate

Il 4 novembre prossimo si terrà in questo Capoluogo la tradizionale cerimonia celebrativa del Giorno dell’Unità nazionale e della Giornata delle Forze Armate. Anche per quest’anno, il Ministero della Difesa ha inteso confermare Reggio Calabria quale Città italiana prescelta tra le 34 individuate per le iniziative ufficiali. Le manifestazioni avranno inizio alle ore 9.00, con la celebrazione della Santa Messa in suffragio dei Caduti nella Chiesa di Santa Maria della Cattolica dei Greci.

Proseguiranno alle ore 10.00, con la cerimonia dell’Alzabandiera e la deposizione di una Corona d’alloro al Monumento dei Caduti, in corso Giacomo Matteotti (già Corso Vittorio Emanuele III) con lettura dei messaggi del Capo dello Stato e del Ministro della Difesa. Il Prefetto di Reggio Calabria, in rappresentanza del Governo, accompagnato dal Direttore Marittimo della Calabria e Basilicata tirrenica, deporrà la Corona di alloro alla presenza dei Vertici dell’Autorità Giudiziaria, dei Responsabili delle Forze dell’Ordine, dei Rappresentanti delle Istituzioni statali e locali e della cittadinanza.

Alle ore 10,30 in Via Miraglia, antistante al Palazzo della Prefettura, avranno luogo gli Atti dimostrativi a cura dei Comandi provinciali dei Carabinieri, congiuntamente con il Corpo Militare della Croce Rossa, e della Guardia di Finanza. Subito dopo il Prefetto, presso il Palazzo del Governo, consegnerà la Bandiera Nazionale alla Scuola di I Grado “Tito Minniti” dell’Istituto Scolastico Comprensivo San Francesco di Palmi. A seguire si terrà la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”. Nella medesima giornata i cittadini, nell’ambito della manifestazione “caserme aperte”, dalle ore 10,00 e fino alle ore 13,00 potranno visitare in questa provincia, i seguenti presidi:

Capitaneria di Porto di Reggio Calabria;

Capitaneria di Porto di Gioia Tauro;

Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria;

Comando Compagnia Carabinieri di Locri;

Comando Compagnia Carabinieri di Palmi.

