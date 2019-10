Una marcia contro la chiusura del Giardino di Montalto, l’iniziativa di Puli-Amo Messina

Giardino di Montalto non è più accessibile. Tolto all’Associazione Puli-AMO Messina, rea d’aver organizzato un evento al suo interno – mai realizzatosi – questo straordinario bene comune è stato nuovamente interdetto alla cittadinanza, ripiombando velocemente nel degrado. La vegetazione si è impossessata di panchine, ringhiere, sentieri e scalinate; lì, dove un tempo passeggiavano cittadini e turisti, desolazione e abbandono, silenzio e incuria. Dal 31 ottobre 2018 il. Tolto all’Associazione Puli-AMO Messina, rea d’aver organizzato un evento al suo interno – mai realizzatosi – questo straordinario bene comune è stato nuovamente interdetto alla cittadinanza, ripiombando velocemente nel. La vegetazione si è impossessata di panchine, ringhiere, sentieri e scalinate; lì, dove un tempo passeggiavano cittadini e turisti, oggi regna

In questi ultimi giorni Puli-AMO Messina ha avviato una petizione online e cartacea, indirizzata all’Amministrazione e al Consiglio Comunale, per chiedere la riapertura del Giardino di Montalto. La consegna ufficiale delle firme avrà luogo giovedì 31 ottobre, ad un anno esatto dalla chiusura del parco.

In tale occasione, i partecipanti che intendono manifestare la propria vicinanza alla causa, si daranno appuntamento alle 10:30 presso Piazza Basicò (a pochi passi, cioè, dal Giardino di Montalto) per una passeggiata di sensibilizzazione e denuncia; si procederà dunque lungo via S.Agostino e via Consolato del mare, giungendo infine a Piazza Unione Europea, dove verranno ufficialmente presentate le firme all’attenzione dell’amministrazione e del Consiglio Comunale. È ancora possibile firmare la petizione mediante la piattaforma virtuale di change.org o in versione cartacea contattando la pagina Facebook o il sito di Puli-AMO Messina.