22 Ottobre 2019 13:48

Aurelio Andreazzoli non è più l’allenatore del Genoa. Ad annunciarlo è stato lo stesso club rossoblu sul proprio sito ufficiale

Con un comunicato sul proprio sito internet, il Genoa informa “di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Aurelio Andreazzoli“. Per la sostituzione in pole position c’è Thiago Motta, ex centrocampista del Genoa e attualmente allenatore dell’under 19 del Paris Saint-Germain. Nelle prossime ore verranno ufficializzate novità relative alla composizione dello staff tecnico e convocata la conferenza di presentazione riservata agli organi d’informazione.

Andreazzoli è il terzo allenatore esonerato in questo inizio di campionato. Dopo la settima giornata il Milan ha esonerato Marco Giampaolo e chiamato al suo posto Stefano Pioli, mentre la Sampdoria ha risolto il contratto con Eusebio Di Francesco ingaggiando Claudio Ranieri.

LEGGI ANCHE -> Serie A – Genoa e Sampdoria sprofondano, in Liguria si rischia il ‘doppio baratro’: l’ultima volte delle due squadre in cadetteria

Valuta questo articolo