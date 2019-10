Serie A – Genoa e Sampdoria sprofondano, in Liguria si rischia il ‘doppio baratro’: l’ultima volte delle due squadre in cadetteria

22 Ottobre 2019 13:31

Momento delicato, in campo e non, per le due squadre del capoluogo ligure: Genoa e Sampdoria in B, quando l’ultima volta?

Genova piange, calcisticamente parlando. Sprofonda. Siamo solo all’inizio, vero, ma a guardare il campo non c’è da star tranquilli. Le due squadre più importanti del capoluogo ligure sono lì, in basso, penultima ed ultima: rossoblu a cinque punti, Sampdoria a quattro. E’ già saltata una panchina, quella blucerchiata, con l’esordio di Ranieri ed il buon pari contro la Roma. E’ pronta a saltare l’altra, quella rossoblu, con Andreazzoli in bilico e Thiago Motta in pole per la sostituzione.

Una stagione iniziata già in maniera travagliata, con una città in piena contestazione verso i presidenti, Preziosi e Ferrero. Questioni societarie, prima che tecniche e di campo, questioni societarie che in automatico si ripercuotono sui risultati. E in attesa di capire quale piega possa prendere il cammino delle due squadre coi nuovi corsi, la classifica al momento piange, e mette davanti ad una verità inconfutabile: seppur manchi ancora molto, la Serie B non ‘sembra’ un traguardo così improbabile.

Strano. Sì. Strano a pensarlo. Strano a vederlo. Genova ha un’ottima tradizione calcistica, fatta di storia (anche recente) molto importante. Se consideriamo gli ultimi dieci anni, l’unica parentesi in cadetteria è quella della Samp nella stagione 2011-2012. Poi sempre bene. Grandi calciatori passati dalle due sponde, campionati con vista Europa. Adesso (per il momento) la realtà è un’altra. Il rischio di vedere le due squadre in B il prossimo anno non è un’utopia. Ma quando è successo l’ultima volta? Quando, sia Genoa che Sampdoria, militavano insieme nella seconda divisione nazionale?

Bisogna andare indietro di un bel po’, esattamente alla stagione 2002-2003. Sedici anni fa, che sembrano però secoli. Niente social, meno chiacchiere, altre proprietà e più passione. Quella stagione finì in maniera totalmente diversa per le due compagini, quantomeno sul campo. La Sampdoria esultò per la promozione dopo il secondo posto finale, il Genoa retrocesse in seguito alla penultima postazione, ma fu riammessa per il ‘caso Catania’. Chi c’era allora? La Samp del ‘ciclo Novellino’, composta da gente come Volpi, Bazzani, Flachi, Palombo. Nel Genoa, che in panchina vedeva il duo Lavezzini -Torrente (Onofri le prime due giornate), figuravano invece Breda, Mascara, i giovani Criscito e Floccari.

Come andrà adesso? Ci toccherà parlare ancora dei calciatori di Genoa e Sampdoria in Serie B? Lo scopriremo non molto tardi…

