4 Ottobre 2019 20:21

Rubate 50 casse con resti umani in un cimitero in Sicilia: indaga la Polizia

Orrore al cimitero di Partinico in Sicilia. I ladri hanno fatto irruzione al camposanto portandosi via circa 50 cassette di zinco contenenti resti di defunti. Le casse avrebbero dovuto essere collocate nell’ossario, in attesa che gli addetti del camposanto completassero la pulizia delle tombe. Probabilmente i ladri hanno via portato le casse per rivenderne il metallo. Avrebbero fatto irruzione al cimitero con un camion. Sull’episodio indaga la Polizia.

