Furbetti del cartellino: 48 indagati in provincia di Catania, rischiano il processo per truffa. Badge strisciati anche da minorenni

17 Ottobre 2019 10:56

Notificato l’avviso della conclusione delle indagini per 48 dipendenti del Comune di Piedimonte Etneo (Catania): sono tutti indagati a vario titolo per truffa

48 dipendenti del Comune di Piedimonte Etneo, in provincia di Catania, rischiano di finire a processo per truffa aggravata, per aver falsamente timbrato il cartellino sul posto di lavoro. L’inchiesta dei militari prese il via a maggio del 2015 e portò alla luce i casi di assenteismo degli impiegati comunali: c’era chi strisciava il badge del collega che non si presentava affatto a lavoro; c’era chi timbrava e andava via e chi spesso mandava anche dei minorenni per la vidimazione dei badge. In un caso la strisciata del cartellino fatta al collega assenteista è avvenuta davanti ad una ispettrice della polizia municipale. Alcune tra le persone indagate, nel frattempo sono andate in pensione.

