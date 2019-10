Fs: Onds, in 2018 circa 450mila interventi di assistenza dai help center

24 Ottobre 2019 13:55

Roma, 24 ott. (Adnkronos) – Nel 2018 sono stati circa 450mila gli interventi di assistenza a persone in difficoltà realizzati dai 18 Help Center presenti nelle stazioni ferroviarie italiane. E’ quanto emerge dal Rapporto 2018 dell’Osservatorio della Solidarietà nelle Stazioni Italiane (Onds) illustrato oggi nell’Help Center della stazione Firenze Santa Maria Novella. Presenti Dario Nardella Sindaco di Firenze e Coordinatore Anci delle Città Metropolitane, Vincenzo Ceccarelli Assessore Infrastrutture, mobilità, urbanistica e politiche abitative Regione Toscana, Stefania Saccardi Assessore Diritto alla salute, al welfare e all’integrazione socio-sanitaria e sport Regione Toscana, Silvio Gizzi Amministratore Delegato Grandi Stazioni Rail (gruppo Fs Italiane), Monsignor Vasco Giuliani Delegato per l’Apostolato dei laici, Adriana Grassi presidente Acisjf – Protezione della Giovane di Firenze. Il rapporto Onds 2018, patrocinato dell’Anci, è stato illustrato da Alessandro Radicchi Direttore dell’Osservatorio.

Nel 2018 agli Help Center della rete Onds si sono rivolte 20.919 persone, di cui solo il 34% già intercettate dai Centri anche nell’anno precedente. I cittadini italiani sono stati 4.092, circa il 20% sul totale (-8% rispetto al 2017). Il numero maggiore di persone in stato di necessità che ha chiesto assistenza agli Help Center è rappresentato dagli stranieri: nel 2018 sono stati 16.410 (80% del totale). Di questi 2.007 cittadini comunitari (9,8%) e 14.403 extracomunitari (70,3%, in calo rispetto all’anno precedente, ma in crescita a livello percentuale del 3,5%). Gli uomini restano la maggioranza, anche se in lieve calo: 16.868 (81,4% degli utenti, nel 2017 erano l’84%); le donne 3.645 (17,6%) e 206 le persone transgender.

Valuta questo articolo