Frecciargento dalla Calabria a Bolzano, dal 15 dicembre stop alle prenotazioni: “la colpa è di alcune verifiche”

28 Ottobre 2019 15:08

“In questi giorni molte persone mi segnalano che ancora non è possibile prenotare ancora prenotare il Frecciargento Sibari-Bolzano via Roma dal 15 dicembre in poi. Seguo, in realtà, la questione già da diverso tempo visto che è un treno di nuova attivazione e perché tra poche settimana ci sarà anche la verifica sui dati del primo quadrimestre come previsto dal contratto firmato da Trenitalia e Regione. Anche in questo caso mi sento di tranquillizzare tutti”, è quanto scrive in una nota Rosa Silvana Abate, senatrice del M5S. “Ho sentito, infatti -prosegue- i responsabili della divisione Long Haul, che gestisce il sistema delle Frecce in tutta Italia, e mi hanno rassicurato sul fatto che il Frecciargento che parte da Sibari e arriva a Bolzano, essendo un treno di nuova attivazione, fa parte di un gruppo di treni per i quali, prima dell’attivazione dell’orario invernale hanno bisogno di alcuni controlli. Verifiche che vengono effettuate proprio in questi giorni e che saranno completate entro fine mese e, dunque, poi sarà possibile prenotare anche in quelle date la Freccia. So che molti monitorano quelle date soprattutto per programmare il rientro dei propri figli a casa o spostamenti per lavoro o per salute e anche io sto seguendo la vicenda. Non c’è nessun problema o nessun complotto verso questo collegamento tanto atteso. Vi terrò aggiornati e, ovviamente, se noterò che ne nei prossimi giorni ci sarà qualcosa di strano o poco corretto sarò la prima a denunciarlo come ho sempre fatto”, conclude.

