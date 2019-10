16 Ottobre 2019 17:06

Forum Famiglie Calabria: sostegno al sit-in di domani a Roma a piazza Montecitorio con passeggini vuoti per continuare a chiedere l’assegnounicoXfiglio

Domani giovedì 17 ottobre dalle ore 15,00 in piazza Montecitorio a Roma il Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, ha organizzato un sit-in durante il quale saranno portati in piazza passeggini e seggioloni vuoti. Una testimonianza, con lo stile del Forum, per far riflettere e sollecitare non solo il mondo della politica, ma anche quello delle imprese, dei sindacati, dei media sull’importanza di fare quanto prima una riforma fiscale seria che metta al centro le famiglie e faccia ripartire la natalità. “Siamo vicini con il cuore e tutto noi stessi a questo appuntamento al quale parteciperanno anche alcune famiglie e giovani calabresi residenti a Roma – ha dichiarato il presidente del Forum Famiglie della Calabria Claudio Venditti – perché chiediamo che già nella prossima legge di bilancio, possa essere previsto l’assegnounicoXfiglio che permetterebbe alle famiglie di avere ogni mese da 150 euro per ogni figlio, crescenti al crescere del numero dei figli, indipendente da reddito o ISEE e soprattutto dalla condizione lavorativa dei genitori. Esattamente come accade nel resto d’Europa. Chiediamo altresì ai parlamentari e forze politiche calabresi nonché al mondo ecclesiale già fortemente impegnato di sostenere questo intervento universale e strutturale, per le famiglie, l’unica scelta oggi capace di rilanciare la natalità, arrestare l’inverno demografico e contribuire a far ripartire l’economia, perché – conclude – la famiglia non è il problema ma la soluzione”.

