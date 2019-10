Fondazione Teatro Massimo di Palermo: il M5S chiede audizione all’Ars

2 Ottobre 2019 19:12

Il M5s chiede un’audizione con il sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo di Palermo: “Ristabilire serenità fra i lavoratori”

“Abbiamo chiesto l’audizione del sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, Francesco Giambrone e dei rappresentanti sindacali, in V commissione Cultura all’Ars, per approfondire le problematiche dei lavoratori e la posizione dell’ente teatrale rispetto al paventato sciopero che potrebbe compromettere la prima del ‘Winter Journey’ di Ludovico Einaudi”. Lo dichiarano i deputati regionali del Movimento 5 Stelle, Giampiero Trizzino e Roberta Schillaci. “Occorre ristabilire serenità fra i lavoratori, scongiurando che gli spettacoli si svolgano a metà o peggio facendo saltare la programmazione artistica. L’obiettivo resta inequivocabilmente quello di accogliere le preoccupazioni manifestate dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali in ordine alla vertenza che riguarda i numerosi precari della Fondazione”, aggiungono i deputati.

