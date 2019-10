Flixbus cresce ancora in Sicilia: arrivano otto nuove destinazioni. Ecco i nuovi collegamenti con la Puglia, partenze anche da Messina

23 Ottobre 2019 11:32

Cresce l’offerta Flixbus in Sicilia: dal 5 novembre saranno operative nuove tratte per la Puglia con partenza da Palermo, Catania, Messina, Trapani, Agrigento, Caltanissetta ed Enna

Cresce l’offerta FlixBus in Sicilia. In arrivo nuovi collegamenti con la Puglia: dal 5 novembre saranno operative nuove tratte in partenza da Palermo, Catania, Messina, Trapani, Agrigento, Caltanissetta ed Enna con destinazione Molfetta, Bisceglie, Trani, Barletta e Cerignola; da Palermo, Catania, Messina, Trapani ed Enna si potrà inoltre viaggiare verso Mesagne, Francavilla Fontana e Grottaglie. Le nuove mete si affiancano a quelle già raggiungibili in Puglia, tra cui Bari, Taranto e Lecce e, più in generale, al Sud Italia, tra cui Reggio Calabria, Lamezia Terme, Cosenza, Napoli e Salerno. Da novembre saranno inaugurati nuovi collegamenti anche dall’agrigentino. Menfi, Ribera, Montallegro, Siculiana e Porto Empedocle saranno collegate direttamente con Roma con una nuova linea notturna.

Valuta questo articolo