Fiorella Mannoia concerto in Sicilia: tappa a Barcellona Pozzo di Gotto

7 Ottobre 2019 17:29

Fiorella Mannoia a dicembre in concerto al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto

L’atteso ritorno live di Fiorella Mannoia in Sicilia, è suggellato dall’annuncio della terza data nell’Isola: sabato 7 dicembre, Barcellona Pozzo di Gotto (Me), Teatro Mandanici (ore 21), organizzato da Puntoeacapo, in collaborazione con Il Botteghino e GG Entertainment con il patrocinio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. I biglietti saranno disponibili in prevendita da domani (8 ottobre) ore 18 su ticketone.it e nei punti vendita autorizzati dei circuiti abituali.

L’appuntamento di Barcellona si aggiunge a quelli del 5 dicembre al Teatro Impero di Marsala (in collaborazione con il Comune di Marsala) e del 6 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania, con l’organizzazione di Puntoeacapo e la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

È online il video di “Imparare a essere una donna”, il nuovo singolo di Fiorella Mannoia scritto dall’artista insieme a Federica Abbate e Cheope. Un brano in cui trovano spazio le riflessioni di una donna che non smette mai di imparare il mestiere della vita, affrontandola “sul campo e mai dagli spalti, senza risparmi”. Il video del brano raccoglie alcune delle immagini live girate durante la prima parte del “Personale Tour”, spettacolo che Fiorella sta attualmente portando in giro in tutta Italia e con cui ogni sera riabbraccia ed emoziona il suo pubblico.

Fiorella presenterà dal vivo al pubblico i brani tratti dal suo nuovo progetto discografico “Personale” e i suoi più grandi successi, ad accompagnare Fiorella sul palco durante il tour ci sono i musicisti Diego Corradin (batteria), Claudio Storniolo (pianoforte e tastiere), Luca Visigalli (basso), Carlo Di Francesco (percussioni e alla direzione musicale), Max Rosati (chitarre) e Alessandro “Doc” De Crescenzo (chitarre).

Il “Personale Tour” è prodotto e organizzato da Friends & Partners. Disponibile in versione CD, in vinile e in digitale “Personale”, il nuovo album di Fiorella Mannoia, è composto da 13 brani, 13 storie che raccontano consapevolezze e prese di coscienza, riflessioni su se stessi, sull’umanità, sulla vita e sui sentimenti, in tutte le loro sfaccettature, e molto altro ancora.

L’album è anche – come dichiara l’artista – una «piccola e umile “personale”», da cui il titolo. A rafforzare il racconto delle canzoni, infatti, trovano spazio fotografie realizzate da Fiorella in varie parti del mondo. Una passione, quella della fotografia, che l’artista ha recentemente approfondito e condiviso sui social network.

“Essere appassionati di qualcosa è la più grande fortuna che si possa avere. Non c’è età per scoprire nuove passioni – racconta Fiorella – io ho scoperto da poco quella della fotografia. Oggi esce il nuovo album che è anche la mia piccola e umile personale. Ho voluto abbinare a ogni brano uno scatto realizzato nel corso di viaggi, di incontri, di momenti imprevedibili. Perché le fotografie raccontano prima di tutto delle storie, esattamente come le canzoni”.

Questa la tracklist di “Personale”: “Il peso del coraggio”, “Imparare ad essere una donna”, “Riparare”, “Smettiamo subito”, “L’amore è sorprendente”, “Il senso”, “Un pezzo di pane”, “Penelope”, “Resistenza”, “Anna siamo tutti quanti”, “Carillon”, “L’amore al potere” e “Creature” (Bonus Track Canzone Sospesa con Antonio Carluccio).

