Festa dei Nonni: gli auguri alle famiglie di Reggio Calabria dall’Assessore alle Politiche Sociali Lucia Nucera

1 Ottobre 2019 17:59

Reggio Calabria: l’Amministrazione comunale, in occasione della festa dei nonni, rivolge i suoi auguri a tutte le famiglie reggine

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, in occasione della festa dei nonni, rivolge i suoi auguri a tutte le famiglie reggine. “E’ una festa ricca di storia e di valori – dichiara l’assessore alle politiche sociale del comune di Reggio Calabria Lucia Anita Nucera – sono convinta si debba andare oltre le celebrazioni, per guardare al significato profondo che questa festa promuove. Il 2 ottobre si celebra la festa dei nonni, figure centrali nella vita di una persona e di una famiglia in generale. Affettuosi e disponibili, i nonni rappresentano il perno delle famiglie e spesso accompagnano i nipoti nella loro crescita. La festa in Italia è stata istituita per legge dal 2005 come “un momento per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale”. Un ruolo che negli ultimi decenni è cambiato. I nonni non sono più quelli che vediamo nelle vecchie fotografie in bianco e nero con il bastone o a lavorare ai ferri, dove l’educazione dei minori ruotava quasi esclusivamente attorno alla figura della donna, ma capaci comunque di tramandare storia e tradizioni con saggezza e pazienza. Oggi – prosegue l’assessore Nucera – i nonni sono al passo con i tempi ed hanno rapporti più dinamici ed aperti con i nipoti, con cui hanno maggiore complicità e sono disponibili a dare loro consigli ed ascolto. Oggi come ieri, i nonni rivestono un ruolo fondamentale nelle famiglie, sia per il valido aiuto che danno accudendo i nipoti, ma anche per l’immenso patrimonio di esperienza e saggezza che continuano a tramandare alle future generazioni. Sono i nonni a dare una continuità familiare ed essere un punto di riferimento valido per i nipoti. Per questo, nel giorno della festa dei nonni, esprimo i miei più sinceri auguri e voglio rimarcare l’importanza dei nonni quali custodi della famiglia e delle tradizioni. Ad essi – conclude Lucia Nucera – deve essere riconosciuto il ruolo fondamentale che hanno nella nostre società quale collante della famiglia e punto di riferimento per le future generazioni”.

