Fca: Gualtieri, ‘c’è attenzione di tutto il governo’

30 Ottobre 2019 19:47

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – L’eventuale operazione tra Fca e Psa “è importante e per questo c’è l’attenzione di tutto il governo”. Lo afferma il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri a ‘Porta a Porta’. Il tema “è giusto che venga seguito con grande cura e attenzione”, sottolinea Gualtieri in merito alle discussioni in corso tra i due gruppi.

Valuta questo articolo