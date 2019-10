Fca: Fassino, ‘nasce un altro player globale italo-francese’

31 Ottobre 2019 21:40

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “Con l’accordo Fca-Psa nasce un altro player globale che dimensionandosi ad una scala piu grande avrà così maggiori possibilità di ampliare la capacità produttiva e di garantire livelli di occupazione e continuità dei siti produttivi. Essere più grandi e’ una condizione per essere più sicuri. E nasce un altro grande player italo-francese, come Luxottica-Essilor, Fincantieri-NavalGroup, Lactalis-Parmalat, Bnl-Bnp e le molte integrazioni nel settore della moda, confermando cosi la complementarietà dei sistemi produttivi di Italia e Francia”. Così in una nota Piero Fassino, il presidente della associazione parlamentare di amicizia Italia-Francia.

