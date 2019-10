Fatture false: condannati i genitori di Renzi a 1 anno e 9 mesi

7 Ottobre 2019 17:02

Fatture false: accolte le richieste dell’accusa, condannati i genitori dell’ex premier Matteo Renzi

Sono stati condannati a 1 anno e 9 mesi (pena sospesa con la condizionale, ma sono stati interdetti anche per sei mesi da incarichi direttivi nelle imprese e per un anno dai pubblici uffici e dal trattare con la pubblica amministrazione) Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell’ex premier Matteo Renzi, al processo per due fatture false. Accolta quindi la richiesta dell’accusa. “I signori Laura Bovoli e Tiziano Renzi sono sereni e tranquilli”. Queste le parole dell’avvocato Lorenzo Pellegrini, difensore dei genitori del leader di Italia Viva, dopo la sentenza di condanna. “Naturalmente faremo ricorso”, ha aggiunto il legale.

