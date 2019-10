Fantacalcio, chi schierare e chi evitare: i consigli di StrettoWeb dell’8^ giornata

19 Ottobre 2019 13:49

‘Ultimi minuti prima del delirio’, fantacalcisti in ansia e alle prese con i dubbi su chi schierare e chi evitare: i consigli di StrettoWeb per l’8^ giornata

Avete già messo la formazione? Avete ancora qualche incertezza su chi schierare e chi lasciare in panchina? Per ogni fantacalcista che si rispetti, questi sono gli ‘ultimi minuti prima del delirio’. Da sciogliere i dubbi sulla formazione da mettere in campo. Diversi gli acciacchi provenienti dalle Nazionali che hanno messo in difficoltà più di qualcuno, ma non bisogna scoraggiarsi. Ecco i consigli di StrettoWeb su chi schierare e chi evitare in questa 8^ giornata.

LAZIO-ATALANTA – I più in forma? Immobile, Milinkovic e Gomez, pur mancandogli il ‘compagno di avventure’ Zapata. Visti gli attacchi prolifici si possono confermare loro, e allo stesso tempo evitare i portieri.

NAPOLI-VERONA – Confidiamo nella voglia di riscatto di Insigne dopo i problemi delle ultime settimane e di un Milik che vuole tornare decisivo.

JUVENTUS-BOLOGNA – Facile consigliare gli avanti della Juve. Cosa consigliamo quindi? Schierate gli attaccanti della Juve.

SASSUOLO-INTER – Berardi è la bestia nera dei nerazzurri, non si può non schierare. Per quanto riguarda l’Inter, Lukaku non segna da qualche partita.

CAGLIARI-SPAL – Puntiamo molto sui calciatori sardi. Nandez tra i più in forma, puntiamo anche su Simeone.

SAMPDORIA-ROMA – Da evitare sicuramente i centrocampisti blucerchiati, non in un buon momento. Per la Roma, sempre fiducia al rigorista Kolarov. Stuzzica l’idea Kalinic.

UDINESE-TORINO – Riscatto per De Paul, ma l’attacco bianconero è il peggiore della Serie A, gli uomini offensivi di Tudor sono, quindi, da ‘usare con cautela’. No a Verdi, sì a un super Belotti.

PARMA-GENOA – Dopo tutti i gol annullati al Var, pensiamo sia arrivato al momento del gol ‘regolare’ di Gervinho.

MILAN-LECCE – Continuità Leao e Paquetà, possibile sorpresa Suso.

BRESCIA-FIORENTINA – Sicuramente sì a Balotelli e Donnarumma, la Fiorentina ha preso sempre gol nelle ultime sfide. Sì anche a Caceres e Ribery. Chiesa non è al meglio, evitiamolo.

