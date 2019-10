Fabrizio Moro in concerto: tappa al Metropolitan di Catania

24 Ottobre 2019 11:22

Prenderà il via dal Teatro Metropolitan di Catania la fase teatrale del nuovo live di Fabrizio Moro

Prenderà il via dal Teatro Metropolitan di Catania il 7 novembre (con replica l’11 novembre) la fase teatrale del nuovo live di Fabrizio Moro. Il ricollocamento per i possessori dei biglietti che avevano acquistato per il live del Palasport di Acireale si è concluso ed è stato dato il via alla nuova prevendita.

Sul palco insieme a Fabrizio Moro ci sarà la sua storica band: Claudio Junior Bielli (Pianoforte, Tastiere e Programmazioni), Roberto Maccaroni (chitarra e cori), Danilo Molinari (chitarra), Alessandro Inolti (batteria), Andrea Ra (basso e cori).

Cantautore, chitarrista e musicista italiano, Fabrizio Moro ha alle spalle una ventennale carriera, cominciata nel 1996.

L’edizione 2018 del Festival di Sanremo, lo ha visto vincitore nella categoria Campioni insieme a Ermal Meta con il brano “Non mi avete fatto niente”, certificato platino. In coppia con Ermal Meta, Fabrizio Moro ha partecipato all’Eurovision Song Contest 2018 portando in gara il brano sanremese e conquistando il 5° posto.

A giugno 2018 l’artista è stato protagonista di una grande festa della musica allo Stadio Olimpico di Roma, a cui ha fatto seguito un tour in tutta Italia. Nel corso degli anni, diversi brani dell’artista sono stati utilizzati come spot pubblicitari e documentari e come colonne sonore per campagne sociali, serie e programmi TV.

Fabrizio Moro porterà in tour i vecchi successi ed i brani del nuovo album “Figli di nessuno”, il decimo album di inediti della sua ventennale carriera, uscito il 12 aprile. L’ultimo lavoro discografico è stato anticipato in radio dai singoli “Ho bisogno di credere” e “Per te”. “Credo nelle buche dove sono inciampato – ha commentato Fabrizio Moro – e credo nei giorni in cui ho sbagliato perché ogni mio errore, nel bene e nel male, mi ha reso quello che sono oggi… un essere umano con tanti limiti ma, consapevole che nella vita, oltre alla libertà, va ricercata la fede… qualsiasi essa sia, la fede ti dà la forza di continuare a camminare anche se le tue ginocchia sono ormai rotte. “Ho bisogno di credere” racconta questo, racconta ogni passo fatto con la speranza che le scarpe di “ferro pesante” che portiamo, un giorno possano diventare più leggere in un percorso di totale scetticismo”. I biglietti per “Figli di nessuno tour” sono disponibili nei circuiti Ticketone e Sicilia Ticket.

