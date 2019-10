Expo del Pistacchio: Bronte si prepara al weekend conclusivo, gli Shakalab in concerto

3 Ottobre 2019 18:25

A Bronte inizia il weekend conclusivo dell’Expo del Pistacchio 2019

Dopo il grande bagno di folla dello scorso fine settimana, domattina gli stand riaccendono le luci, per quello che forse è il giorno più vivace dell’intera manifestazione.

Il frizzante gioire di migliaia di scolari e studenti, provenienti dall’intera provincia di Catania ed oltre, infatti, renderà omaggio all’Oro verde dop, grazie alla manifestazione “La scuola all’Expo”.

“Un evento – spiega l’assessore alle politiche scolastiche Chetti Liuzzo – che coinvolgerà il mondo della scuola e provocherà una invasione di gioventù che mira a far apprezzare ai più giovani festa e prodotti al pistacchio”.

“Dopo il successo dello scorso fine settimana ci avviamo al week end conclusivo. – ha affermato il sindaco Graziano Calanna – E non si potrebbe ricominciare meglio. Siamo pronti ad ospitare i più piccoli per far loro assaggiare la bontà del nostro gelato al pistacchio”.

Infatti a tutti i bambini sarà offerto del gelato.

“Questa – continua Calanna – è l’edizione numero 30’ dell’Expo, una edizione che è particolarmente apprezzata grazie anche al contributo degli sponsor. Per questo voglio citarli tutti, ringraziando coloro che hanno contribuito”.

E domani ricomincia anche lo spettacolo: “Come sempre – ha aggiunto l’assessore Giuseppe Di Mulo – per tutta la giornata non mancheranno musica ed arte. Tutti attendiamo però il grande concerto degli Shakalab alle 21.30 in piazza Castiglione”.

