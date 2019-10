Vacanza alle Eolie? A Lipari si potrà arrivare in elicottero [INFO COSTI e DETTAGLI]

2 Ottobre 2019 14:47

Da Catania a Lipari in elicottero. La società incaricata garantirà il servizio due volte al giorno, per un anno e a livello sperimentale

Atterrare sulle Eolie in elicottero. È la novità che interessa il sistema dei collegamenti con le isole, confermata dal sindaco Marco Giorgianni. Due voli giorno, con elicotteri con una capienza massima di 18 posti che faranno la spola da Catania all’ isola di Lipari. Il costo è di 52 euro per i residenti e 120 euro per i turisti. Il servizio consentirà anche di evitare l’isolamento dell’arcipelago, specie durante il periodo invernale. La società incaricata garantirà il servizio per un anno e a livello sperimentale. Gli aerei in partenza da Catania atterreranno nella pista di Punta Castagna a Lipari. “Abbiamo messo a punto i collegamenti così come avviene nelle Tremiti, con finanziamenti regionali pari a circa due milioni di euro l’anno“- ha detto il sindaco Giorgianni.

Valuta questo articolo