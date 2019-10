Eni: gas e luce presenta nuove soluzioni di ricarica per mobilità elettrica

4 Ottobre 2019 12:26

Roma, 4 ott. (AdnKronos) – Eni gas e luce, leader nella commercializzazione di gas, luce e soluzioni energetiche con 8 milioni di clienti in Italia, fa il suo debutto ufficiale nel business della mobilità sostenibile in occasione di CI.TE.MO.S (CittàTEcnologiaMObilitàSostenibile), il festival organizzato da Confartigianato Vicenza e dedicato alla mobilità sostenibile, dal 4 al 12 ottobre. Si è svolto questa mattina, presso la Sala Stucchi di Palazzo Trissino, sede del Comune di Vicenza, l’evento di apertura della manifestazione in cui è intervenuto anche Alberto Chiarini, Amministratore Delegato di Eni gas e luce, per presentare E-start, la nuova linea d’offerta per la mobilità elettrica.

Con la gamma E-Start, Eni gas e luce vuole offrire ai propri clienti, sia residenziali sia business, una vasta gamma di soluzioni di ricarica e un servizio completo: dal progetto all’installazione, dall’assistenza in caso di ogni necessità fino ai servizi digitali. In linea con la promessa di accompagnare i propri clienti nel fare un miglior uso dell’energia per usarne meno, Eni gas e luce vuole proporsi come interlocutore unico al fine di rendere più semplice per il cliente l’esperienza della ricarica elettrica domestica, aziendale e nelle strutture ricettive.

Valuta questo articolo