Enel: E-Distribuzione per la montagna, l’energia prende forma nel ricordo di Vaia

22 Ottobre 2019 15:32

Belluno, 22 ott. (Adnkronos) – Una rete di installazioni artistiche per dare forma e colori alla rete e all’energia elettrica. Il progetto sta prendendo forma in questi giorni su 5 cabine elettriche, lungo un percorso ideale che lega Veneto e Friuli Venezia Giulia, grazie ad E-Distribuzione.

E’ il progetto artistico ‘E-Distribuzione per la Montagna” che la Società del Gruppo Enel per la gestione della rete di Media e bassa tensione ha scelto per trasmettere un messaggio di fiducia alla popolazione colpita, il 28 ottobre del 2018, da una delle più forti e distruttive tempeste: Vaia.

Quella notte il territorio dell’Altopiano di Asiago, il Bellunese e la Carnia assistettero a venti e precipitazioni eccezionali che provocarono danni agli edifici, situazioni di dissesto idro-geologico e la caduta di oltre 14 milioni di piante: anche la rete elettrica fu duramente colpita ma grazie agli interventi tempestivi delle squadre di E-Distribuzione, pervenute da tutta Italia, fu presto possibile ripristinare un servizio indispensabile per avviare il ritorno alla normalità.

Valuta questo articolo