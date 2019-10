Enel: E-Distribuzione per la montagna, l’energia prende forma nel ricordo di Vaia (2)

22 Ottobre 2019 15:32

(Adnkronos) – Le località scelte per le installazioni artistiche sono quelle di Selva di Cadore, Alleghe e Rocca Pietore in Veneto e Sappada e Sauris di Sotto in Friuli Venezia Giulia. La prima installazione artistica è stata inaugurata oggi a Selva di Cadore alla presenza, tra gli altri, del sindaco, Silvia Cestaro, del Responsabile E- Distribuzione Area Nord, Francesco Rondi, di una cinquantina di bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria Don Natale Talamini.

Realizzata su una cabina elettrica in località Pescul, il murales dal titolo ‘Nulla si crea nulla si distrugge” è opera dell’artista Serena Giribuola. La writer classe 1985, di origini bresciane e laureata Architettura e Società presso il Politecnico di Milano, vanta un lungo elenco di mostre e concorsi artistici ed è sostenitrice di una associazione di difesa degli animali.

A Pescul, protagonista dell’opera di Serena Giribuola è Ofelia, il suo personaggio ispirato al mondo delle favole, che viene illustrata immersa in un flusso vitale che con il suo vortice forma un infinito di energia che tutto trasforma. Alla base della struttura una fila di alberi omaggia i luoghi in cui l’opera è realizzata.

