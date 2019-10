Elezioni regionali Umbria: affluenza in aumento, 4% in più rispetto al 2015 [DATI]

Urne aperte in Umbria per le elezioni regionali: alle 12 hanno votato il 19,55% degli aventi diritto, affluenza in aumento del 4% rispetto alle scorse consultazioni elettorali

Affluenza oltre la aspettative per le elezioni regionali in Umbria. Alle 12 hanno già votatoil 19,55% degli aventi diritto, contro il 15,39% del 2015. Lo ha reso noto il ministero dell’Interno in base ai dati dei 92 comuni. L’affluenza alle 12 è superiore al 4% rispetto alle elezioni del 2015 (15,39%). Nel dettaglio a Perugia ha votato il 19,68% contro il 15,65% delle precedenti elezioni regionali. A Terni ha votato il 19,19%, contro il 14,64% del 2015.