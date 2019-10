Elezioni Regionali, Maria Stella Gelmini: “Lega accetterà accordo ragionevole in Calabria”

13 Ottobre 2019 11:17

Centro Destra, Maria Stella Gelmini (Forza Italia) sulle elezioni regionali in Calabria

Dopo il primo governo Conte, il centrodestra torna unito. A livello nazionale come nelle regioni, a cominciare dall’ Umbria il 27 ottobre. Lo sottolinea in un’intervista a La Repubblica, MariaStella Gelmini, capogruppo alla Camera di Forza Italia, che partecipera’ a Roma con la delegazione del partito di Silvio Berlusconi, alla manifestazione indetta dalla Lega contro il governo. Piazza San Giovanni “sara’ la prima di una serie di manifestazioni per costruire un’ alternativa valida al governo delle quattro sinistre”. Se qualcuno pensa “di prendere i voti attaccando Salvini piuttosto che la sinistra non andiamo molto lontano – dice -. L’ avversario e’ sempre la sinistra e soprattutto Matteo Renzi, vero artefice della nascita di questo governo”. Dal Def “emerge la solita sinistra del tassa e spendi” con “zero sviluppo, zero crescita e aumento delle tasse”. Mentre Forza Italia propone “una riforma di stampo liberale” con un taglio del cuneo fiscale da portare “dagli attuali 2,5 a 15 miliardi”. Rispetto al no della Lega sulla candidatura di Occhiuto in Calabria, MariaStella Gelmini e’ fiduciosa arrivi l’intesa: “come noi sosteniamo Donatella Tesei in Umbria, cosi’ gli amici leghisti sono certa che accetteranno un accordo ragionevole sulla Calabria”. L’esponente di Forza Italia, non teme nuove defezioni per Italia viva, un “partitino” che e’ comunque “un pezzo della sinistra”. Eletti ed elettori “non si faranno abbindolare”.

