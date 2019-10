Regionali Calabria, Tripodi (FI): “Oliverio indichi la data delle elezioni”

11 Ottobre 2019 12:36

Elezioni Regionali Calabria: la nota di Maria Tripodi, deputato e Vice Coordinatore Regionale di Forza Italia

“Nell’infinita attesa che il Presidente Oliverio ridia la parola ai cittadini e indichi la data delle prossime elezioni regionali, Forza Italia e’ come sempre a lavoro sul territorio per recepire le istanze dei calabresi vessati, dalla fallimentare esperienza della sinistra alla Cittadella“. Lo dichiara Maria Tripodi, deputato e Vice Coordinatore Regionale di Forza Italia in Calabria. “Proprio in quest’ottica– aggiunge- sto portando avanti insieme ai colleghi un’attivita’ parlamentare che mette al centro dell’azione politica il territorio, e’ il caso delle mie recenti interpellanze sottoposte al Governo su agricoltura e viabilita’ due dei principali settori completamente dimenticati dall’attuale maggioranza. C’e’ bisogno di un netto, radicale cambio di passo, di capacita’ e concretezza per trasformare la Calabria da cenerentola d’Italia protagonista del Mediterraneo. Per questo, ho la massima fiducia nel nostro Candidato Governatore Mario Occhiuto, che da competente amministratore e uomo del fare sta illustrando ai calabresi, con il tour ‘Il Bello e’ buono’ un programma politico chiaro, ambizioso e di totale rigenerazione in tutti gli ambiti. Un Cost To Cost della Regione che domenica 13 ottobre per la seconda volta tocchera’ la mia provincia, facendo tappa ad Ardore, antico borgo che affonda le radici nella storia della Magna Grecia. A lavoro dunque per una Calabria finalmente vincente, la Calabria del futuro“.

