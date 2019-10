10 Ottobre 2019 19:52

Elezioni Regionali Calabria, il Movimento 5 Stelle conferma dubbi e divisioni interne sulla candidatura di Dalila Nesci

Dalila Nesci non può candidarsi a governatore della Calabria per il M5s: “perche’ le nostre regole non lo permettono“. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il viceministro delle Infrastrutture del M5S Giancarlo Cancelleri. E quanto ai rilievi di Barbara Lezzi secondo la quale per Cancelleri che era vicepresidente dell’ARS, è stata fatta una deroga, spiega: “Non ti puoi dimettere da una carica elettiva per un’altra. Io non sono eletto in Parlamento“.

