30 Ottobre 2019 22:00

Elezioni Lamezia Terme: il candidato a sindaco Eugenio Guarascio in visita a Capizzaglie e Scinà propone la creazione di “Cooperative di comunità” per la gestione dei parchi

Il candidato a sindaco Eugenio Guarascio insieme i candidati della lista civica che lo sostiene e quelli del Pd, ha fatto tappa nei quartieri Capizzaglie e Scinà. Nel suo giro, Guarascio, ha avuto modo di approfondire le diverse problematiche. Fra le tante, insieme ai residenti, ha sostato presso il parco giochi di via degli Itali dove ha raccolto le istanze dei membri dell’Associazioni “Quartiere Capizzaglie” che chiedono maggiore controllo dell’Ente comunale per la salvaguardia della struttura. Gli stessi hanno lamentato la mancanza di una sede, nonostante la disponibilità di locali e la scarsa manutenzione del Comune alle strutture esistenti. Dopo avere ascoltato l’esposizione dei problemi, Eugenio Guarascio ha evidenziato l’importanza del mantenimento e della cura del verde e dei parchi.

“L’Ente certamente dovrà prestare molta attenzione e questo deve essere un paletto fermo della prossima Amministrazione comunale; ma anche i cittadini dovranno rendersi protagonisti. E in questa direzione, per esempio, ritengo che si possono costituire molte cooperative cosiddette di “comunità”, con lo scopo proprio di gestire i singoli parchi. Un modo per unire salvaguardia e creare anche posti di lavoro. Nel mio programma – ha sottolineato – il tema della cura del verde e del decoro urbano, è centrale perché una città moderna non può prescindere da questi aspetti”.

