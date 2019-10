Elezioni Lamezia Terme: primo appuntamento per il candidato sindaco Guarascio

15 Ottobre 2019 22:00

Elezioni Lamezia Terme: domani sera in piazza 5 Dicembre presentazione delle liste “Guarascio Sindaco” e del Partito democratico che sostengono il candidato a sindaco, Eugenio Guarascio

Domani sera in piazza 5 Dicembre a Lamezia Terme, alle ore 18,00, presentazione delle liste “Guarascio Sindaco” e del Partito democratico che sostengono il candidato a sindaco, Eugenio Guarascio. Si tratta del primo appuntamento pubblico con la città e per l’occasione il candidato a sindaco Guarascio, ha espressamente inteso dare il via dalla storica piazza lametina che ha un grande significato storico per gli abitanti dell’ex comune di Sambiase e rappresenta uno dei punti d’incontro più frequentati dell’intera città di Lamezia Terme.

