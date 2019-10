Elezioni Comunali 2020: a Barcellona Pozzo di Gotto iniziano i banchetti M5S

4 Ottobre 2019 17:37

A Barcellona Pozzo di Gotto il banchetto informativo M5S: Villarosa (M5S): “Vogliamo partecipare alle prossime elezioni con un gruppo attivo, che si spenda per la città”

Sabato 5 e domenica 6 in Piazza Duomo a Barcellona Pozzo di Gotto si terrà il banchetto informativo dei 5 stelle.

“Saremo, insieme a molti altri miei colleghi portavoce, in Piazza Duomo sia sabato 5 che domenica 6 ottobre dalle 16.30 alle 20.00 con un nostro Banchetto Informativo per incontrarci, confrontarci ma soprattutto conoscerci meglio. Vogliamo assolutamente partecipare alle prossime elezioni comunali con un gruppo attivo, che si spenda per la vita della propria città, che la cambi radicalmente e che soprattutto sia aperto e trasparente, evitiamo riunioni in segrete stanze ed è per questo che ci tengo ad invitare non solo tutti gli attivisti, i simpatizzanti e i votanti del Movimento 5 Stelle ma anche tutti i diffidenti e gli indecisi.”– dichiara il sottosegretario pentastellato Alessio Villarosa.

