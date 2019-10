Ecoscuola: dal M5S quasi 300 mila euro per la Sicilia, i progetti saranno votati su Rousseau

23 Ottobre 2019 14:15

Stanziati quasi 300 mila euro per le scuole in Sicilia: ogni scuola potrà presentare un progetto e le proposte saranno votate dagli iscritti del MoVimento 5 Stelle su base regionale tramite la piattaforma Rousseau

“Quest’anno per la Sicilia sono stati stanziati quasi 300mila euro nell’ambito del progetto Facciamo Ecoscuola. Un’opportunità enorme per tutti gli istituti della Regione che sono invitati a presentare iniziative a sostegno dell’efficientamento energetico, del riciclo e riutilizzo dei rifiuti, della riduzione del consumo dell’acqua e della promozione di prodotti a km zero”.

Lo rendono noto i portavoce messinesi del MoVimento 5 Stelle Francesco D’Uva, Barbara Floridia, Alessio Villarosa, Grazia D’Angelo e Antonella Papiro.

“Da quando siamo in Parlamento restituiamo parte dei nostri stipendi a favore di Fondi e finanziamenti per la collettività. Negli ultimi 3 anni i PortaVoce regionali hanno messo a disposizione oltre 1 milione e 200 mila euro per finanziare progetti scolastici negli istituti delle regioni italiane, ma quest’anno vogliamo fare di più. In tutta Italia saranno stanziati 3 milioni di euro, di cui 300 mila in Sicilia, con l’obiettivo di portare la sostenibilità e l’educazione ambientale in classe”.

Ogni scuola potrà presentare, entro il 15 gennaio 2020, un progetto orientato a raggiungere una di queste sei finalità: riduzione dell’impronta ecologica, interventi di messa in sicurezza dei locali scolastici, mobilità sostenibile, educazione ambientale, rigenerazione degli spazi, giornate per la sostenibilità. Le proposte saranno votate dagli iscritti del MoVimento 5 Stelle su base regionale tramite la piattaforma Rousseau.

