Messina, l’ultimo atto d’amore della famiglia dell’operaio morto a scuola: donati gli organi al Policlinico, prelevati fegato e reni

20 Ottobre 2019 12:12

Espiantati gli organi dell’operaio di Messina vittima di un incidente sul lavoro nella scuola Cannizzaro-Galatti: fegato e reni inviati a Palermo

Ha avuto esito positivo la donazione degli organi effettuata nella notte tra sabato e domenica al Policlinico universitario “G. Martino” di Messina, dove i familiari di Salvatore Caponata, operaio rimasto vittima di un incidente sul lavoro nella scuola Cannizzaro-Galatti, hanno voluto compiere questo gesto di grandissimo altruismo.

Sono stati prelevati fegato e reni, inviati immediatamente all’Ismett e all’ospedale Civico di Palermo per il trapianto. In particolare, il fegato è stato destinato a un paziente che aveva urgente bisogno dell’intervento.

“Si tratta – afferma il dott. Giuseppe Laganga, Direttore generale dell’AOU Policlinico – della prima donazione effettuata nel nuovo reparto di Rianimazione. Ci piace sottolineare, però, quello che è accaduto dallo scorso 1 ottobre, quando abbiamo inaugurato i locali, intitolandoli a Nicholas Green alla presenza dei suoi genitori. Da quel momento, sono state effettuate tre donazioni, anche se purtroppo, per problemi connessi con la valutazione di idoneità al trapianto e di stratificazione del rischio, è stato possibile eseguire solo quella della scorsa notte. Spero che si stia innescando un nuovo effetto Nicholas, così come avvenne 25 anni fa quando la vicenda del bambino americano toccò il cuore di tutti gli italiani, e non solo. Per questo non smetteremo mai di ringraziare la famiglia Green e tutti coloro che, come i parenti della persona scomparsa poche ore fa, ne seguono l’esempio”.

“I congiunti della persona deceduta ieri notte – afferma il dott. Francesco Puliatti, coordinatore della Donazione e Trapianto d’Organi e Tessuti del Policlinico – hanno dimostrato un’incredibile forza d’animo. Pur di fronte a un evento così tragico, hanno trovato proprio nella donazione un conforto. A loro va tutta la nostra ammirazione, accresciuta dal fatto che almeno uno degli organi prelevati già nell’immediato potrà contribuire a salvare un’altra vita che era in imminente pericolo. Mi preme, inoltre, sottolineare il grandissimo lavoro di tutto il personale del reparto Rianimazione, visto che il trasferimento nei nuovi locali è stato completato appena mercoledì scorso. Eppure, mai per un attimo medici e infermieri del reparto hanno fatto mancare il loro prezioso apporto: prezioso soprattutto perché costituito da un insieme di dedizione e grande professionalità”.

