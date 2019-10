15 Ottobre 2019 10:06

Domani a Catanzaro Santa Messa per i Poliziotti uccisi a Trieste organizzata dai Sindacati di Polizia

Mercoledì 16 ottobre, alle ore 11.00, in concomitanza con i funerali solenni di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego che si terranno a Trieste, sarà celebrata una messa commemorativa anche a Catanzaro nella Chiesa della Madonna di Pompei, sita in via Galeazzo Di Tarsia n.2. La funzione religiosa sarà officiata dal Cappellano Provinciale della Polizia di Stato Don Biagio Maimone a suffragio degli agenti Matteo e Pierluigi, uccisi il 3 ottobre scorso all’interno della Questura di Trieste. La cerimonia è stata fortemente voluta da tutte le Organizzazioni Sindacali della Polizia di Stato di Catanzaro per commemorare i 2 giovani colleghi che hanno perso la vita nell’adempimento del loro dovere. I Sindacati di Polizia della provincia di Catanzaro invitano tutta la cittadinanza a partecipare.

Valuta questo articolo