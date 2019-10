Mamma mia che Di Lorenzo: l’ex Reggina prende per mano il Napoli, adesso è insostituibile

19 Ottobre 2019 20:25

Giovanni Di Lorenzo sempre più protagonista con la maglia del Napoli, il calciatore azzurro orgoglio anche per i tifosi della Reggina

Si è giocato il secondo match valido per l’8^ giornata del campionato di Serie A, successo per il Napoli nel match davanti al pubblico amico contro il Verona, decisiva la doppietta dell’attaccante Milik. E’ vero che per il momento gli azzurri non sono considerati come i candidati principali allo scudetto ma il successo di oggi è stato molto prezioso per accorciare dall’Atalanta e mettere pressione a Juventus ed Inter. Il man of the match è stato però Giovanni Di Lorenzo, ex Reggina ed orgoglio per i tifosi amaranto. Altra grande prestazione per il calciatore classe 1993, il difensore ha dimostrato di sapersi adattare a diversi ruoli, gioca con la stessa qualità sia a destra che a sinistra, può adattarsi anche nel ruolo di centrale. Si tratta di un calciatore bravissimo in fase difensiva, ottimo a chiudere ogni incursione delle squadre avversarie, bravo a saltare l’uomo, riesce anche ad essere pericoloso ed in fase di spinta, riesce anche a realizzare qualche gol. Si tratta dunque di un calciatore sempre più indispensabile come confermato anche nel post-partita da Carlo Ancelotti. Sicuramente un orgoglio anche per la Reggina che ha visto crescere Di Lorenzo, già ai tempi con il club amaranto si intravedevano qualità fuori dal comune. Ed adesso si vedono i primi frutti, con l’obiettivo di entrare in pianta stabile anche in Nazionale.

