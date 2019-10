Reggina, l’era Denis è ufficialmente iniziata: a 4 anni dall’ultimo gol “italiano”, il Tanque torna a colpire ed a far sognare una città intera

24 Ottobre 2019 14:54

La Reggina si è aggrappata ieri al Tanque Denis per venir fuori da un momento di difficoltà durante la gara contro il Picerno

German Denis si è preso la Reggina, finalmente verrebbe da dire. Il Tanque, arrivato in pompa magna quest’estate, è stato costretto ad un inserimento lento nelle rotazioni di mister Mimmo Toscano, condizionato da qualche problema fisico che, come detto, ne ha rallentato la sua esplosione in amaranto. Domenica Denis ha esordito dal primo minuto in quel di Monopoli, primo passo verso la definitiva consacrazione avvenuta nella serata di ieri di fronte al proprio pubblico.

Ne è valsa la pena di attendere, ieri contro il Picerno il Tanque ha preso per mano la squadra in un momento di difficoltà, con gli amaranto sotto di un gol un po’ a sorpresa nel primo tempo. Ebbene, l’argentino si è dimostrato calciatore d’altra categoria, mettendo a segno due reti ed un assist al bacio per Corazza e portando così la Reggina in vetta alla classifica del girone C. L’ultimo gol italiano di Denis era datato 30/01/16, con la maglia dell’Atalanta, adesso però è l’alba di un nuovo percorso per il Tanque ed anche per la Reggina che avrà di certo un’arma in più devastante per il proseguo della stagione, l’accoppiata con Corazza promette già di far faville. Dopo aver fatto sognare Bergamo dunque, adesso Denis si appresta a riportare in alto la Reggina ed i reggini che ha già conquistato sin dal suo arrivo all’aeroporto negli ultimi giorni di calciomercato estivo.

Valuta questo articolo